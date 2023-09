Die Eispiraten Crimmitschau haben die Tabellenführung in der DEL2 verteidigt. Auch im dritten Saisonspiel behielt Crimmitschau die Oberhand, gewann bei den Selber Wölfen am Freitagabend (22.09.2023) mit 5:2 (1:1, 1:0, 3:1).



Vor 3.400 Zuschauern brachte Hayden Verbeek die Gäste früh in Führung (8.), Steve Hanusch glich noch vor der ersten Drittelpause aus (13.). Im zweiten Drittel erzielte Dominic Walsh (26.) die erneute Führung für Crimmitschau, die Henri Kanninen im letzten Spielabschnitt zunächst ausbaute (45.). Dann machte Daniel Schwamberger (49.) das Spiel noch einmal spannend - jedoch hatte der Spitzenreiter die passende Antwort parat: Scott Feser (53.) und Max Balinson (59.) entschieden die Partie zugunsten der Eispiraten, die damit weiter das Feld anführen.