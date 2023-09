Die Towerstars dominierten das Spiel vor 2.353 Zuschauern von Beginn an. Bereits nach 109 Sekunden landete der Puck gegen dezimierte Gastgeber im Füchse-Tor. Absender war Eichinger. In der Folge konnte Weißwasser eine zweimalige Überzahl nicht nutzen. Im Mitteldrittel schlug der Favorit in einer guten Phase der Gastgeber durch Rollinger (25.) erneut zu. Dies war der Knackpunkt, denn acht Minuten später traf erneut Eichinger (33.), der früh den Endstand markierte.

Die Dresdner Eislöwen sind in Bad Nauheim knapp am zweiten Saisonsieg vorbeigeschrammt. Bis 15 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit führten die Sachsen mit 3:2. Am Ende gab es dann ein 3:4 in der Verlängerung.