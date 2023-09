Die Lausitzer Füchse haben nach zwei Niederlagen zum Saisonstart den zweiten Sieg in Folge gefeiert. Gegen die Bietigheim Steelers setzten sich die Gastgeber am Sonntag mit 5:2 durch. Nach Treffern von Scheidl (6./ LF) und Welychka (16.) stand es nach 20 Minuten 1:1. Ein Doppelschlag des Finnen Järveläinen (29./34.) brachte die Füchse auf Kurs. Kiefersauer (41.) und erneut Scheidl (48.) machten bei einem Gegentreffer von Naud (42.) dann alles klar. 2.146 Zuschauer waren in Weißwasser mit dabei. Am Freitag geht es zum EHC Freiburg.

Der Kanadier Lane Scheidl war für das erste und letzte Tor der Partie zuständig (Archivbild). Bildrechte: IMAGO / Nordphoto