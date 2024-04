Das erste Drittel gehörte klar den Hausherren, die vier Tore am Stück schossen. Der Reihe nach: In der dritten Minute zog Regensburgs Nikola Gajovski von der blauen Linie ab, der Schuss war verdeckt und schlug hinter Oleg Shilin ein. Keine zwei Zeigerumdrehungen später hatte Marvin Schmid die Übersicht, spielte aus dem Hintertorbereich einen Zuckerpass auf Petr Heider, der ins fast leere Tor einnetzte.

Und weiter ging das Scheibenschießen in der neunten Minute: In Unterzahl skatete Schmid mit Highspeed Richtung ETC-Tor, legte quer auf Tariq Hammond, 0:3 aus Sicht der Eispiraten. Es war bereits der zweite Shorthander der Eisbären in der Serie, Tore im Powerplay für die Westsachsen bis dahin? Keins. Als Andrew Yogan in der 16. Minute dann noch das 4:0 nach Vorarbeit von Abbott Girdukis ins Tor legte, war der Abend für Oleg Shilin vorbei. Es wurde nickliger auf dem Eis, was den Gästen zu helfen schien: 25 Sekunden vor der Drittelpause verkürzte Böttcher nach einem Schuss von der blauen Linie durch Felix Thomas in der Zone.