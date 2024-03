Dritte Reihe der Eispiraten dominiert erstes Drittel

Wie schon im ersten Spiel suchten die Eisbären ihr Heil in der Offensive und im Forechecking. Doch anders als in Regensburg zahlte sich das diesmal nicht aus. Die Eispiraten hatten sich nach wenigen Minuten eingestellt, eroberte den Puck im gegnerischen Drittel. Justin Büsing schloss ab, Thomas McCollum im Tor der Gäste konnte die Scheibe nicht festhalten. Die kam zu Mario Scalzo, der Scott Feser aus der dritten Angriffsreihe des ETC fand. Im Nachstochern stellte Deutsch-Kanadier auf 1:0 (6.).

Und auch das zweite Tor ging auf die dritte Reihe: Keine zweieinhalb Minuten nach dem ersten Treffer eroberte Sören Sturm den Puck in des Gegners Drittel, legte auf Henri Kanninen, der ins kurze Eck traf (9.). Auch in der Folge waren die Westsachsen das bessere Team, stellten die Top-Scorer Abbott Girduckis und Andrew Yogan kalt. Nur David Booth, mit über 500 NFL-Spielen und 39 Jahren Lebenserfahrung der Routinier beim ESV, zauberte einige Löcher in die Defensive der Eispiraten. Doch Crimmitschau hielt sich im ersten Durchgang schadlos, auch dank Oleg Shilin, der ins Tor zurückkehrte.

Bildrechte: IMAGO/Mario Jahn

Lindberg und Walsh mit zwei Scorerpunkten

In den Mittelabschnitt starteten die Eispiraten furios: Tobias Lindberg fing einen Querpass in der Verteidigung der Donaustädter ab, nahm Tempo auf und passte quer vors Tor. Dort sprang der Puck vom Schlittschuh von Yogan in den Kasten (21.), der Treffer wurde dem daneben stehenden Dominic Walsh zugesprochen. Der ETC ließ nicht nach und erhöhte verdient in der 34. Minute: Walsh brachte bei einem geduldig vorgetragener Angriff das Spielgerät zu Gregory Kreutzer, der von der blauen Linie abzog. Der Rebound landete bei Lindberg, der auf 4:0 stellte. Doch diesmal hielten sich die Westsachsen nicht schadlos. In der letzten Minute vor der zweiten Pause (40.) verlor das Tuores-Team den Puck, Yogan schaltete schnell und legte auf Corey Trivino, der Shilin im Tor keine Chance ließ.

Bildrechte: IMAGO / Mario Jahn

Feser schnürt Doppelpass, Zikmund macht den Deckel drauf