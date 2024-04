Den zweiten Abschnitt dominierten die Hausherren und glichen verdient aus. In Überzahl spielte Corey Smith einen überlegten Pass haargenau auf die Kelle von Lindberg, von wo der Puck ins Netz flog (30.). Es sah aus, als könnte der ETC die Partie auf seine Seite ziehen, doch in einer Schwächephase der Eispiraten schlugen die Gäste hemmungslos zu: Erst sprang ein Schuss von der blauen Linie genau vor den Schlittschuh von Andrew Yogan, der die Führung für Regensburg bescherte (34. Minute). Nur 37 Sekunden später zog David Booth ansatzlos von zwei Westsachsen bedrängt ab. Der Schuss schlug hinter Shilin ein – ein klasse Tor des ehemaligen NFL-Spielers in den Reihen der Eisbären. Im letzten Drittel warfen die Eispiraten alles nach vorne, kämpfen, kratzten, bissen. Doch das einzige Tor, was noch fiel, das machten die Gäste. Bei einem Konter behielt Nikola Gajosky die Ruhe und die Übersicht und legte ideal für Booth auf (56.), der den Deckel auf die Partie machte.