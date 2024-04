Walsh avancierte im Playoff-Viertelfinale gegen die Krefeld Pinguine im entscheidenden siebten Spiel zum Matchwinner, als er die Eispiraten in der zweiten Overtime nach 88 Minuten zum ersten Mal in der Clubgeschichte in ein Halbfinale der DEL2-Endrunde schoss. Dort musste Crimmitschau schließlich gegen Regensburg die Segel streichen.