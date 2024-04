Nachdem Crimmitschau in der Vorsaison fast abgestiegen wäre, hatte in dieser Spielzeit beim ETC wohl niemand auch nur an den Aufstieg gedacht. Das hat sich aber nun scheinbar geändert. "Wir wollen den nächsten Schritt gehen", verlautbarte der euphorisierte Buschmann. Er gab aber auch zu bedenken, dass die Mannschaft dafür zusammengehalten werden müsse und man auch die richtige Infrastruktur brauche. Am Ende bleib er dann doch ganz bescheiden: "Wir sind nach wie vor das gallische Dorf."