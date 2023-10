Der Champions-League-Finalist aus Wolfsburg ist mit drei Siegen souverän in die Bundesliga-Saison gestartet. In der Champions League-Qualifikation mühte sich das Team um Topstar Alexandra Popp am Dienstag (10.10.2023) bei Paris FC aber nur zu einem 3:3. Nach der Partie schimpfte die 131-fache Nationalspielerin: "Ich bin extrem sauer. Das geht mit so einer Leistung vor allem in der ersten Halbzeit nicht.“ Popp selbst hatte den schwachen Wolfsburgerinnen mit zwei Toren immerhin das Remis gerettet, kritisierte nach der Partie aber das Defensivverhalten.