Die Frauen von RB Leipzig treten im Achtelfinale des DFB-Pokals auswärts bei der TSG Hoffenheim an. Das ergab die Auslosung am Montagabend (18. September). Die Hoffenheimerinnen hatten zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison direkt ein Ausrufezeichen gesetzt und den MSV Duisburg mit 9:0 aus dem eigenen Stadion gefegt. RB Leipzigs Erstliga-Premiere ging dagegen in die Hose. Am Sonntag unterlag der Aufsteiger dem 1. FC Köln mit 1:2.