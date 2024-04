Der HFC schöpft wieder Hoffnung

Durch das 1:0 im Heimspiel gegen den SC Verl konnte der Hallesche FC seine Serie von fünf sieglosen Spielen in Folge beenden und den Abstand auf das rettende Ufer auf drei Punkte verkürzen. Großen Anteil daran hatte Torhüter Sven Müller, der überraschend in der Startelf stand. In der neuen Folge des Badkurvenverstehers sprechen die HFC-Experten des MDR, Marius Rudolph und Stephan Weidling, über das Comeback der alten Nr. 1, die Rückkehr von Toni Lindenhahn, der nach dem Aus von Sportdirektor Thomas Sobotzik eine wichtige Rolle im Verein übernimmt und über das bevorstehende Auswärtsspiel in Saarbrücken.