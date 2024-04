Einen anderen Rekord hat die 3. Liga den Angaben zufolge am vergangenen Spieltag knapp verpasst. 121.258 Fans strömten in die Stadien. In der Geschichte der 3. Liga war bislang nur ein Spieltag besser besucht: Zum Abschluss der Saison 2015/2016 kamen 122.570 Besucherinnen und Besucher in die Stadien.