"Wir schauen, dass wir es möglichst auf ein breiteres Fundament stellen", sagte der 56-Jährige. Denn "es ist eine Aufgabe, die breit getragen in Angriff genommen werden muss. Man kann nicht sagen, eine Person wird das jetzt alles reparieren. Wir müssen da ein bisschen mehr in Angriff nehmen und aus dem Erlebten der letzten Jahre die Konsequenzen ziehen." Auch wenn Fox – wie schon am Donnerstagabend in der offiziellen Trennungsmitteilung – Sobotzik einmal mehr nicht als "Alleinverantwortlichen" für die prekäre sportliche Situation identifizierte, sollte es "kein weiter so" geben und kritisierte er nun zumindest indirekt die Kaderplanung des 49-Jährigen.