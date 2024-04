Die zuletzt in die U19 des Vereins degradierten Spieler Andor Bolyki, Henry Crosthwaite und Jordi Wegmann bekommen beim abstiegsbedrohten Halleschen FC wieder eine Chance. Das Trio darf nun wieder beim Fußball-Drittligisten trainieren. "Wir wollen alle Kräfte mobilisieren. Die drei Spieler stehen bei uns unter Vertrag, daher möchte ich mir im Training einen Eindruck von ihnen verschaffen und sehen, ob sie uns im Saisonendspurt weiterhelfen können", sagte HFC-Cheftrainer Stefan Reisinger am Montag in einer Vereinsmitteilung.