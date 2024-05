Die erste Halbzeit war eine weitgehend einseitige Angelegenheit. Denn nach ausgeglichenen Anfangsminuten übernahmen die Frankfurter das Kommando. Zweikämpfe, Passgenauigkeit, Pressing, in fast allen Belangen waren sie besser. Die Gastgeber standen hinten sicher und suchten vorn schnell den Torerfolg. Allerdings kamen sie nicht an RB-Keeper Blaswich vorbei, der bei Marmoushs 25-m-Hammer seine beste Parade zeigte (21.). RB gelang extrem wenig – und sorgte dann für eine kuriose Nummer: Der von Mario Götze im Strafraum von den Beinen geholte Xavi trat selbst zum Elfer an, schoss den straff links vorbei. Allerdings hatte Schiri Zwayer den Elfer noch nicht freigegeben. Im zweiten Versuch dann war der Niederländer dann erfolgreich (42.).

Die zweite Halbzeit ging Frankfurt wie die Feuerwehr an – und kassierte den Konter zum Leipziger 2:0. Sesko jagte den Ball nur 45 Sekunden nach Wiederbeginn aus 20 m unter die Latte. Dann wurde es wieder verrückt: Der mit 2.600 RB-Fans gefüllte Gästeblock zündete Pyro, und der Rauch aktivierte die Sprinkleranlage des in der Stadionmitte hängenden Videowürfels. Die knapp zehnminütige Spielunterbrechung wurde für RB zum Bumerang, denn Frankfurts Ekitiké köpfte kurz nach Wiederanpfiff aus 5 m zum 1:2 ein (61.).

Danach ging es hin und her. Und es folgte die dritte kuriose Szene der Partie: Frankfurts Tuta lenkte den Ball nach einer harmlosen Openda-Flanke mit der Brust an den Pfosten des eigenen Tores, und auch der heranstürmende Elmas traf im Nachwaschen nur das Aluminium (65.). Torjubel gab es dann nur noch auf der anderen Seite: Marmoush verwandelte seinen erst nach Videostudium des Schiris verhängten Foulelfmeter sicher (77.). Mit dem 2:2 wollten sich beide Teams zwar nicht zufriedengeben, ein weiterer Treffer fiel aber auch in der üppigen Nachspielzeit nicht mehr. Dass nach dem Schlusspfiff Tränen vergossen wurden, lag an der emotionalen Verabschiedung der kurz vor Ultimo eingewechselten Sebastian Rode, Makoto Hasebe, die ihre Fußballer-Karriere nun beendet haben.