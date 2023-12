Die erste Halbzeit war trotz klirrender Kälte eine heiße Nummer. Das lag vornehmlich an denn Leipzigern, die sofort Initiative und Kontrolle übernahmen und sich schnell viele Großchancen erspielten. Allerdings hatte FCH-Keeper Kevin Müller einen großartigen Tag und parierte u.a. gegen Poulsen (5./16.) und Openda (11.) sensationell. Bei Opendas umstrittenem Foulelfmeter (29.) war er aber machtlos. Kurz vor der Pause stellte Poulsen mit einem "Tunnel" bei Müller hochverdient auf 2:0. Doch das Ergebnis nahm RB nicht in die Pause, denn die nur sehr selten offensiven Gäste schlugen umgehend zurück. Eine Konterchance in der Nachspielzeit vergab zwar Jan Schöppner, doch den darauf folgenen Eckball nutzte Gimber, um zu verkürzen.

In der zweiten Halbzeit schlichen sich bei RB vermehrt Ungenauigkeiten ins Spiel. Zugleich war Heidenheim nun aktiver und agiler. Dadurch wurde das Spiel absolut offen. Die dicken Chancen, und zwar viele, hatte RB. Die Leipziger schossen vorbei, scheiterten erneut an Müller, der Ball landete an Pfosten (79.) und Latte (90.+1). Letzlich standen wie in der ersten Halbzeit sechs Hochkaräter zu Buche, doch diesmal wurden alle vergeben. Was sich in der turbulenten Nachspielzeit fast gerächt hätte, aber Benedikt Gimber schoss nach einem Querpass den Ball aus 11 m über den Kasten (90.+4).