Auch aus der aktiven Fanszene des 1. FC Magdeburg gibt es kritische Stimmen. Zwar hat der FCM in Sachen Investoren-Einstieg mit "Nein" gestimmt, den Beschluss konnte der Zweitligist dadurch trotzdem nicht verhindern. Für Kevin Oder, einem Fanvertreter vom 1. FC Magdeburg aus "Block U", war das Votum der Proficlubs "bitter", wie er im Gespräch mit "Sport im Osten" sagt. "Weil es die Überkommerzialisierung des Fußballs vorantreibt", so Oder.

Für die Kritik der Fanszene gibt es mehrere konkrete Gründe. Zum einen würde niemand wirklich wissen, wo das Geld eines potenziellen Investors herkomme. "Kommt dieses Geld aus Waffenhandel, aus Rüstungsexporten, ist es unter menschenunwürdigen Bedingungen erwirtschaftet worden, all das ist unklar", erklärt Kevin Oder. Zudem sei das ganze Verfahren "im Prinzip ein Eilverfahren" gewesen, was einen Großteil der 36 Profiklubs daran gehindert habe, mit seinen Mitgliedern darüber beraten und abstimmen zu können.

Der dritte Kritikpunkt sei, dass es "wieder Mal nur um die großen Vereine geht", so Oder. Von der anvisierten Internationalisierung würden der FC Bayern, der BVB, RB Leipzig und Co. profitieren, aber kleinere Vereine wie der 1. FC Magdeburg, Hansa Rostock und Co. "werden nur ganz wenig davon abbekommen". Das führe dazu, dass die Schere zwischen den großen und den kleinen Vereinen immer größer werde.