Routinier Philipp Pentke hat nach zuletzt vier Jahren bei der TSG 1899 Hoffenheim noch ein weiteres Bundesliga-Engagegement an Land gezogen. Der erfahrene Keeper aus Sachsen überzeugte im Probetraining beim 1. FC Köln und erhielt nun einen Einjahresvertrag an. Im Team von Cheftrainer Steffen Baumgart soll er den Backup hinter dem früheren Dynamo-Keeper Marvin Schwäbe geben. Dritter Hüter des FC ist der erst vor wenigen Wochen aus dem Nachwuchs von RB Leipzig ins Geißbockheim gewechselte Jonas Nickisch – der 19-jährige Nickisch ist gebürtiger Dresdner.

Die Laufbahn des inzwischen 38-jährigen Philipp Pentke begann vor fast 30 Jahren beim BSC Freiberg, bevor es ihn in den Nachwuchs von Dynamo Dresden zog. Dort durchlief er alle Jugendteams, ehe ihn der Ruf des TSV 1860 München ereilte. Über Augsburg zog es Pentke später zurück in den Osten zum FC Energie Cottbus und schließlich zum Chemnitzer FC. Für die Himmelblauen sollte Pentke zwischen 2009 und 2015 in fast 200 Spielen das Tor hüten. Nach vier weiteren Jahren als Stammkeeper von Jahn Regensburg holte Hoffenheim den Routinier 2019 in den Kraichgau

Für die TSG stand Pentke in den vergangenen vier Spielzeiten achtmal in der Bundesliga zwischen den Pfosten. Zudem durfte er im Dezember 2020 unter dem damaligen 1899-Trainer Sebastian Hoeneß auch beim 4:1-Europa-League-Heimsieg gegen Gent das Tor hüten. Jetzt will er noch eine Saison im Kader eines Erstligisten genießen: "Ich freue mich, bei so einem großen Club wie dem 1. FC Köln unterschrieben zu haben und in der kommenden Saison Teil der FC-Familie zu sein. Dabei möchte ich mich möglichst gut einbringen und dem Team damit helfen, eine erfolgreiche Saison zu spielen", wird Pentke auf der Website des FC zitiert.