Orban war 22 als er seinen Heimatverein 1. FC Kaiserslautern verließ und nach Leipzig wechselte. Rangnick saß mit Orban und dessen Berater im Wohnzimmer, redete auf das Duo ein und überzeugte. Orban erinnert sich noch heute. "Er hat eine starke Begeisterungsfähigkeit und ist ein Visionär. Am Ende ist nahezu alles eingetreten, was er mit diesem Gespräch damals prophezeit hat."

Der ungarische Nationalspieler geht nicht von einer schnellen Rückkehr der Dominanz des FC Bayern München wie im vergangenen Jahrzehnt aus. Nach Ansicht des Verteidigers werden auch in den kommenden Jahren andere Mannschaften Chancen auf die Meisterschaft haben, wie es in dieser Saison Leverkusen gezeigt hat. "Ich erwarte, dass die Bayern weiterhin in einem Prozess sein werden", sagte Orban. "Neuer Trainer, Umbauten im Kader - das löst man nicht von heute auf morgen. Stark sind die Bayern immer, aber so dominant, wie sie in den vergangenen zehn Jahren waren, werden sie meiner Meinung nach erst mal nicht sein."