RB Leipzig soll Interesse an einer Verpflichtung des Nordmazedoniers Eljif Elmas haben. Wie das Portal "The Athletic" berichtete, soll sich der Fußball-Bundesligist bereits mit Elmas' Club SSC Neapel und mit dem 24-Jährigen geeinigt haben. Demnach soll Elmas einen Vertrag bis Sommer 2028 bekommen, dem Vernehmen nach ist eine Ablösesumme von rund 25 Millionen Euro im Gespräch.

Der Transferexperte Fabrizio Romano schrieb auf X, vormals Twitter, die Gespräche zwischen allen Partien liefen aktuell. Elmas könnte beim deutschen Pokalsieger auf Emil Forsberg folgen, der am Dienstagabend (19. Dezember) bei Werder Bremen (1:1) nach 325 Pflichtspielen seinen Bundesliga-Abschied gefeiert hatte und nach New York wechselt. Allerdings spielt Elmas im zentralen Mittelfeld und damit etwas defensiver als Forsberg.

Elmas, der aktuell wegen Beschwerden des Beinbeugemuskels ausfällt, bestritt in der vergangenen Saison 36 der 38 Spiele in der Serie A für den italienischen Meister. Er war 2019 von Fenerbahce Istanbul nach Süditalien gewechselt. Für Nordmazedonien bestritt der 1,82 Meter große Mittelfeldspieler 52 Länderspiele (12 Tore). RBL-Sportdirektor Rouven Schröder sagte vor dem Bremen-Spiel mit Blick auf mögliche Neuzugänge, man sei in allen Themen drin, doch "das Wintertransfer-Fenster ist nicht so einfach. Wir werden alles abwägen, weil klar ist, dass er uns weiterbringen soll. Wir machen es nur, wenn wir zu 100 Prozent überzeugt sind".