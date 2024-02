So soll sich Johanns "aktiv in sozialen Projekten engagieren und ein Projekt in den Bereichen Antidiskriminierung, Antirassismus oder Diversity entwickeln", wie es hieß. "Ich bin Werder sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit bekomme, hier wieder spielen zu dürfen. Ich habe in Leipzig einen großen Fehler gemacht, den ich aufrichtig bereue", sagte Johanns, der bereits von 2018 bis 2021 in der Werder-Jugend spielte: "Ich will bei Werder auf und neben dem Platz alles dafür tun, um meine Chance zu nutzen." RB Leipzig hatte Ende Januar neben Johanns noch einen weiteren Spieler nach rassistischen Verfehlungen suspendiert.