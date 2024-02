Trainer Marco Rose ärgerte sich nach der Niederlage von RB Leipzig im Topspiel beim FC Bayern München über weitere eingebüßte Punkte im Kampf um eine erneute Champions-League-Qualifikation. "Es ist nicht das erste Mal in der Saison, dass wir Punkte wegschmeißen", sagte Rose nach dem 1:2 am Samstag (24.02.) in der Allianz Arena. Das Siegtor von Harry Kane für die Bayern fiel dabei in der Nachspielzeit.