Kommerz, Erfolg, "Rasenball": Ein Podcast über RB Leipzig

Der Doku-Podcast "Rasenball: Red Bull und der moderne Fußball" von Undone und MDR erzählt in fünf Folgen vom holprigen und doch rasanten Aufstieg des Klubs, der dabei Regeln wie Traditionen trickreich umdribbelt hat.

Die Podcast-Hosts Katharina Reckers und Patrick Stegemann zeichnen unter anderem nach, wie Red Bull in den Fußball einstieg – nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und den USA. Wie der Konzern Regeln dehnt, Fans vor den Kopf gestoßen, Sport und Geschäft verändert hat. Über sechs Monate schauten die Autoren hinter die Kulissen bei RB Leipzig, sprachen mit Unternehmern und Geschäftsleuten, z.B. Michael Kölmel und dem Erfinder der Champions League.