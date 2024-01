Der Doku-Podcast "Rasenball: Red Bull und der moderne Fußball" von Undone und MDR erzählt in fünf Folgen vom holprigen und doch rasanten Aufstieg des Klubs, der dabei Regeln wie Traditionen trickreich umdribbelt hat. Mit Trainer Marco Rose wurde währenddessen so viel gesprochen, dass es nun sogar eine Bonus-Episode des Podcasts gibt, in der die Hosts Patrick Stegemann und Katharina Reckers sich ganz dem Leipziger Fußball-Lehrer widmen.

Ich wusste immer, wo ich herkomme und war sehr stolz darauf, dass ich ein Ossi bin, dass ich aus Leipzig komme. Marco Rose Trainer RB Leipzig

Rose anfänglich nicht überzeugt vom Projekt

Rose ist ein waschechter Leipziger, wurde in der Messestadt geboren und hat hier das Fußballspielen erlernt. Dass er einmal den hiesigen Bundesligisten trainiert, hätte er anfangs vermutlich selbst nicht vermutet. "Ich war nicht der, der sofort gejubelt hat. Ich kann die Kritik nachvollziehen", erklärt Rose, der bei der Gründung von RB Leipzig selbst noch bei Mainz 05 die Töppen geschnürt hat. Im Laufe der Zeit habe sich seine Einstellung dann aber geändert: "Wenn dabei rauskommt, dass die Menschen hier wieder Freude an einem Bundesligaverein haben, dann ist das okay für mich."

Bildrechte: IMAGO / Picture Point

Nach seiner ersten Station als Cheftrainer bei Lok Leipzig ging es für den heute 47-Jährigen in den RB-Kosmos. In der Akademie in Salzburg trainierte er zunächst die Nachwuchsmannschaften und wurde 2017 Coach der Profis. Über Mönchengladbach und Dortmund ging es schließlich wieder in seine Geburtsstadt. Was das für ihn bedeutet, welche Erlebnisse seine Meinung über RB beeinflusst haben und vieles mehr spricht er im Podcast.

Wann und wo kann man es hören?