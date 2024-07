RB Leipzigs Neuzugang Assan Ouédraogo verfolgt mit seinem Wechsel vom FC Schalke 04 in die Messestadt große Ziele. "Jeder träumt davon, mal für die A-Natio zu spielen. Man sieht, dass es Weltklasse ist – das höchste Niveau, was man erreichen kann", sagte der deutsche U17-Welt- und Europameister bei seiner Vorstellung in Leipzig. Zuvor muss er aber noch einige Entwicklungsschritte gehen. Er wolle noch konsequenter und zielstrebiger werden, sich in seinem Spiel verbessern und auf einer größeren Plattform spielen und sich beweisen, so der 18-Jährige.