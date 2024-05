Henrichs ist bereits seit Juli 2020 in Leipzig. Zunächst war der 14-malige Nationalspieler von der AS Monaco nur ausgeliehen, ehe eine feste Verpflichtung für 15 Millionen Euro erfolgte. Zum unumstrittenen Stammspieler stieg Henrichs allerdings erst nach der Ankunft von Marco Rose auf. "Er ist polyvalent", sagte der 47-Jährige. "Wir wissen alle, dass er ein guter Außenverteidiger ist. Er hat noch Luft nach oben, was seine Quote und seine Offensivflanken betrifft. Trotz seines Alters kann er sich noch entwickeln."