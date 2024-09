Auch Xavi Simons kam in den Genuss der Raum´schen Aufarbeitung. "Er bekommt auch medial sehr, sehr viel Druck, einen Riesen-Rucksack aufgesetzt", erklärte Raum. "Er will vorangehen, seine Scorerpunkte sammeln. Wir müssen intern schauen, dass wir ihn mit der Mannschaft ins Rollen bringen. Das haben wir heute geschafft. Ich hoffe, dass es ihm Rückenwind gibt. Er ist ein Schlüsselspieler für uns." Xavi (57.) traf per Volleyschuss ins Netz, nachdem er zuvor für Lois Openda (46.) glänzend aufgelegt hatte. Nach dem Weggang von Dani Olmo sei Xavi enorm wichtig fürs Team. "Deshalb passen wir gut auf ihn auf und schützen ihn auch", meinte Raum.

Während die Offensive auf Hochtoren lief, verbuchte die RB-Abwehr das vierte Zu-Null-Spiel in dieser Saison. Auch dank Torhüter Peter Gulacsi, der in der 27. Minute einen Foulelfmeter von Jeffrey Gouweleeuw glänzend parierte. "Es ist schon lange her, dass ich einen Elfmeter gehalten habe. Ich kann mich noch an die Champions League erinnern, aber in der Bundesliga ist es schon deutlich länger her", sagte Gulacsi, der analysierte, dass "wir in dieser Phase des Spiels ein wenig die Kontrolle verloren hatten". Mit nur zwei Gegentreffern stellen die Leipziger nach Spieltag Nummer fünf die beste Abwehr der Liga.