Sesko-Doppelpack stellt Weichen auf Sieg

Wie angekündigt stellte Marco Rose Castello Lukeba wieder von Beginn an auf. Vorne starteten Lois Openda und Antonio Nusa für Yussuf Poulsen und Christoph Baumgartner. Augsburg zog sich schnell weit zurück und machte die Räume dicht. Die Leipziger taten sich zunächst schwer, kombinierten sich allerdings in der elften Minute direkt durch die Reihen der Schwaben. Openda legte per Hacke auf Benjamin Sesko, der sich den Ball zurechtlegte und aus über 20 Metern flach abzog. Die Kugel rauschte flach an Nedeljko Labrovic vorbei ins Gehäuse des FCA. Kurz darauf schickte Nicolas Seiwald David Raum auf links. Dessen Flanke auf Höhe der Strafraumkante kam perfekt auf Sesko, der sich hochschraubte und gegen die Laufrichtung von Labrovic einnickte (15. Minute). Der Slowene schraubte sein Torkonto in der Bundesliga somit binnen vier Minuten von Null auf Zwei.

Bildrechte: IMAGO/Picture Point LE

Gulacsi verhindert Anschlusstreffer vom Punkt

Bildrechte: IMAGO / Jan Huebner

Openda mit Blitztor, Xavi erhöht

Die erste Aktion nach dem Seitenwechsel brachte direkt das nächste Tor. Xavi schickte Openda im perfekten Moment in die Spur. Der Belgier ging allein auf den gegnerischen Kasten zu und versenkte zum 3:0 (46.). RB kam in einen Flow, kombinierte mit Spaß und Witz. Der auffällige Raum wurde von Amadou Haidara die linke Seite heruntergeschickt (57.) und gab in die Mitte, wo Sesko dem einschussbereiten Nusa die Kugel vom Fuß stibitzte. Der Ball ging in Richtung langer Pfosten, wo Xavi mit Risiko den Außenrist einsetzte und das Spielgerät in den Augsburger Kasten schweißte.

Bildrechte: IMAGO / Contrast

Nach den zwei Spielen mit wenigen Chancen und keinen Toren gegen Union und bei St. Pauli hatte das Rose-Team dieses Mal Lust und erspielte sich noch weitere Szenen vor dem Gehäuse der Gäste. Augsburg hatte in der zweiten Hälfte keinen erwähnenswerten Abschluss und konnte aus Leipzig erneut nichts mitnehmen. In der Bundesliga warten die Schwaben damit weiter auf einen Sieg am Cottaweg.