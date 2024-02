Am vergangenen Wochenende musste Lukas Klostermann gegen Borussia Mönchengladbach bereits in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nun steht fest, dass RB Leipzigs Abwehrspieler sich schwerer verletzt hat. Nach Vereinsangaben von Montag (19.02.) wird der 27-Jährige wegen einer Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel "vorerst ausfallen". Damit ist klar, dass Klostermann zumindest gegen den FC Bayern am Samstag (24.02.) und möglicherweise sogar in weiteren Spielen zuschauen muss.