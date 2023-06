Carvalho war im letzten Sommer für knapp 6 Millionen Euro vom damaligen Aufsteiger FC Fulham nach Liverpool gewechselt, konnte sich beim Team von Jürgen Klopp aber nicht durchsetzen. Der 1,70 Meter große Rechtsfuß kam in 13 Premier-League-Partien und vier Champions-League-Spielen zum Einsatz. Beim damaligen Zweitligisten Fulham hatte das Talent mit zehn Toren und acht Vorlagen geglänzt. In der Bundesliga soll er nun vor allem Spielpraxis sammeln.

"Es ist für mich als junger Spieler ein großer Schritt aus England, in die Bundesliga und zu RB Leipzig zu wechseln. Ich komme in ein Team, das sehr spielstark ist und in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich war", sagte Carvalho in einem ersten Statement.

Den umgekehrten Weg könnte Leipzigs Dominik Szoboszlai gehen. Wie der "Kicker" berichtet, arbeitet man in Liverpool unter dem neuen Sportdirektor Jörg Schmadtke fieberhaft an einer Verpflichtung des ungarischen Mittelfeldspielers. Verantwortliche der 'Reds' sollen sich bereits mit Vertretern des 22-Jährigen getroffen haben. Der Deal musste aber noch am Freitag über die Bühne gehen, da sonst die Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro verfällt. Szoboszlai steht in Leipzig noch bis 2026 unter Vertrag. In den vergangenen Wochen hatte er bereits offen mit einem Wechsel kokettiert.