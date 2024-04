Der 47-Jährige darf zwar mit zum Aufsteiger reisen, muss vor Ort jedoch einige Dinge beachten. Rose darf sich 30 Minuten vor dem Spiel nicht mehr beim Team auifhalten und erst eine halbe Stunde nach dem Abpfiff wieder in den Innenraum. Das Spiel wird er also auf der Tribüne verfolgen.

Gänzlich neu ist die Situation für den Leipziger nicht. Als Trainer von Borussia Dortmund musste Rose bereits im Dezember 2021 eine Gelb-Rot-Sperre absitzen. Beim 2:3 gegen Bayern München hatte er einen Platzverweis hinnehmen müssen. Insgesamt ist Roses Bilanz bei elf Gelben Karten in fast 160 Bundesliga-Spielen. Im DFB-Pokal sah er als Trainer von Borussia Mönchengladbach auch schon die Rote Karte.

Wer in die Cheftrainerrolle schlüpft, ist noch offen. Zur Debatte stehen die Co-Trainer Marco Kurth und Alexander Zickler. Kurth betreute Leipzig bereits im Dezember 2021 für ein Spiel, als sowohl Cheftrainer Jesse Marsch als auch dessen Assistent Achim Beierlorzer wegen Covid19-Infektionen ausgefallen waren. RB verlor 1:2 bei Union Berlin. Zickler stand ebenfalls im Dezember 2021 an der Seitenlinie. Der frühere Nationalspieler vertrat Rose beim 1:1 von Borussia Dortmund in Bochum.