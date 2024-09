Aber natürlich, auch daraus machte Leipzigs Trainer keinen Hehl, waren die Gäste mit dem Ergebnis nicht zufrieden. Drei Tage nach der Auftaktniederlage in der Champions League ( 1:2 bei Atletico Madrid ) hatte er mehr von seinem Team erwartet. Zumal RB durch das zweite torlose Remis hintereinander den Sprung auf Platz zwei verpasste. Der Rückstand auf Tabellenführer Bayern München beträgt nach vier Spielen schon vier Punkte.

"Wir hätten gerne mehr geholt", sagte Rose. Den momentanen Knackpunkt hat er im Angriff ausgemacht: "Wir müssen an unserem Offensivspiel feilen, da knischelt es momentan gewaltig." Am kommenden Samstag geht es zuhause gegen den FC Augsburg - da wollen die Sachsen zurück in die Erfolgsspur finden.