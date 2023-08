Leipzig dominierte von Beginn an gegen tiefstehende Gäste. Es gab immer wieder frühzeitige Ballgewinne, wobei vor allem David Raum auf der linken Seite viel Druck machte. Von ihm kam auch die Vorlage zum 1:0, als er von der Mittellinie vor den Strafraum flankte und Neuzugang Benjamin Sesko das Spielgerät aus halblinker Position überlegt zur Führung einschob (13.). Auch den zweiten Treffer legte Raum auf. Diesmal veredelte Dani Olmo die Vorlage, wobei der Spanier aus 13 Metern ins rechte Eck traf (38.). Olmo erhöhte vier Minuten später noch auf 3:0, nachdem er ein Zuspiel von Timo Werner sehenswert annahm und aus Nahdistanz im Tor versenkte.

Auch nach dem Wechsel setzte RB die Belgier unter Druck. Es gab weitere gute Chancen durch Sesko (53.) und Xavi Simons (61./62.), den Spielstand zu erhöhen. Dies gelang dann in der 73. Minute durch Sesko, der eine abgefälschte Werner-Eingabe mit der Schulter über die Linie bugsierte. Der Slowene ließ sich in der 88. Minute auswechseln und hielt sich dabei den rechten Oberschenkel. Zuvor musste bereits Benjamin Henrichs (Knöchel) nach einem Tritt von hinten das Spiel vorzeitig beenden.

Direkt im Anschluss an den ersten Test trifft Leipzig ebenfalls über 90 Minuten auf den Berliner Regionalligisten VSG Altglienicke. Am Samstag (5. August, 15:30 Uhr) folgt dann in der eigenen Arena die Generalprobe gegen den spanischen Erstliga-Aufsteiger UD Las Palmas.