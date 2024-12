Jamal Musiala (1.) und Benjamin Sesko (2.) hatten zunächst für einen geschichtsträchtigen Start in die Partie gesorgt. Im Anschluss dominierten allerdings nur noch die Bayern. Die Ex-Leipziger Konrad Laimer (25.) und Joshua Kimmich (36.) erhöhten noch vor der Pause, ehe Leroy Sané (75.) und Alphonso Davies (78.) das kurze Leipziger Strohfeuer im Keim erstickten.

Zu allem Übel blieb Leipzigs Benjamin Henrichs kurz vor Schluss ohne Fremdeinwirkung im Rasen hängen und musste mit schmerzverzerrtem Gesicht auf einer Trage vom Platz getragen werden. Wie schwer sich der Rechtsverteidiger verletzt hat, war nach Abpfiff noch nicht klar.

Ergebnis rückt nach Anschlag in Magdeburg in den Hintergrund

Das alles rückte vor dem wenige Stunden zuvor verübten Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt aber in den Hintergrund, bei dem offiziellen Angaben zu Folge bislang mindestens zwei Menschen getötet und mindestens 60 Menschen verletzt wurden. "Man sieht daran, was wirklich wichtig ist im Leben und in der Gesellschaft", sagte Rose im Anschluss sichtlich aufgefühlt. Das Ergebnis sei egal. "Wir beten für die Menschen und hoffen, dass die Leute gesund werden und die Sache aufgeklärt wird."

Die Bayern verzichteten im Anschluss auf ihre geplante Weihnachtszeremonie im Stadion. "Diese Zeremonie sollte eine fröhliche sein, das passt einfach nicht in diesen Moment", sagte Bayerns Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. Er bat die Zuschauer, sich von ihren Plätzen zu erheben und der Opfer und Angehörigen zu gedenken.

Historischer Start

Aus sportlicher Sicht hatte es an diesem Abend nicht einmal 120 Sekunden gedauert, da hatte die Auftaktpartie des 15. Spieltags bereits Geschichte geschrieben. Nach einem Fehlpass von Willi Orban landete der Ball nach feiner Kombination bei Musiala, der nach 29 Sekunden aus kurzer Distanz nur einschieben brauchte. Doch im direkten Gegenzug markierte Sesko aus ähnlicher Position nach ähnlich starker Vorarbeit von Lois Openda prompt dem Ausgleich. Ein 1:1 zu einem solch frühen Zeitpunkt hatte es in der Bundesliga-Historie zuvor noch nie gegeben. Bildrechte: IMAGO / kolbert-press

Bayern dreht auf

Auftrieb sollte der Blitzstart aber nur einer Mannschaft geben. Die Bayern bestimmten die Partie im Anschluss nach Belieben und arbeiteten sich Chance um Chance heraus. Musiala (11.) scheiterte zunächst noch an Peter Gulacsi, auch die Schüsse von Leon Goretzka (13.) und Harry Kane (17.) konnten geblockt werden. Laimer traf dann aber zur erneuten Führung, die völlig verdient war. Im Verbund mit Michael Olise ließ der Ex-Leipziger Antonio Nusa und Arthur Vermeeren alt aussehen und vollendete kraftvoll aus halbrechter Positition zum 2:1 (25.).

Auch im Anschluss ging es nur in eine Richtung. Bayern presste unermüdlich, RB stand tief in der eigenen Hälfte und kam überhaupt nicht zu Entlastungsangriffen. Weil Kimmich nach 36 Minuten 25 Meter vor dem Tor viel zu viel Platz hatte, streckte sich Gulacsi bei dessem halbhohen Distanzschuss vergeblich - 3:1. Kane hätte fünf Minuten vor der Pause fast für die frühe Vorentscheidung gesorgt, traf allerdings den Ball nicht richtig. Es passte ins Bild, dass mit Marco Rose und Alexander Zickler Leipzigs Trainergespann bereits zur Pause Gelb gesehen hatte. Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE

Nur Gulacsi stemmt sich gegen das Debakel

Die zweite Häflte begann wie die erste: mit einer Chance für die Bayern. Minjae Kims Kopfball nach einer Ecke ging einen halben Meter am Tor vorbei (49.), kurz darauf riss Gulacsi bei einem wuchtigen Musiala-Abschluss gerade noch rechtzeitig die Arme hoch (50.). Leipzig agierte nun zwar etwas mutiger und kam auch zu zaghaften Offensivaktionen, zwingend wurde es aber nur auf der Gegenseite: Sané vergab mit seiner Direktabnahme aus kurzer Distanz das 4:1.

Ob Torschüsse, Ballbesitz, Pässe oder Zweikämpfe - die Bayern waren in alllen Statistiken deutlich überlegen. Dennoch trat Leipzig nun mit einer anderen Körpersprache auf - und sendete nach 64 Minuten ein Lebenszeichen. Opendas Schuss nach einem Konter wurde allerdings geblockt, den Nachschuss setzte Nusa aus spitzem Winkel vorbei.

Sané und Davies erhöhen

Das sollte es allerdings auch schon mit der kurzen Drangphase der Gäste gewesen sein. Bayern erhöhte im Anschluss wieder den Druck. Erneut war es Gulacsi, der Schlimmeres verhinderte, indem er gegen Kane aus kurzer Distanz rettete (67.). Olise trieb den Chancenwucher dann auf die Spitze, als er aus wenigen Metern nicht ins leere Tor traf. Sané beseitigte nach einem Konter per Flachschuss aber schließlich auch die letzten Zweifel (75.), nur drei Minuten später schraubte Davies das Ergebnis per Kopf in die Höhe.

"Es war ein sehr einseitiges Spiel", sagte RB Leipzigs Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer. "Wenn man hier gewinnen will, muss man kompakt stehen und die individuelle Qualität der Bayern stoppen. Das haben wir über 90 Minuten fast in keinster Weise geschafft. Der Sieg für die Bayern geht deshalb in Ordnung."