Nachdem Kölns Anna-Lena Stolze mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung vom Rasen musste, kam Leipzig Minuten später zur ersten Torchance. Nach einer Flanke von Jenny Hipp köpfte die 1,55 Meter große Torjägerin Fudalla ein. Marleen Schimmer (44.) hätte auf 2:0 erhöhen können, scheiterte mit ihrem Schuss aus zwölf Metern aber an Kölns Torhüterin Paula Hoppe.

Gleich nach dem Wechsel erzielte Leimenstoll, die für die verletzte Stolze kam, per Traumschuss in den Winkel den Ausgleich. Doch RB reagierte. Nach einer Ecke köpfte Landenberger am langen Pfosten zum 2:1 ein.