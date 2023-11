Die gemeinsame Entscheidung hatten Klubpräsident Dirk Zingler und Fischer bereits am Montagnachmittag in einem persönlichen Gespräch getroffen. Der langjährige Erfolgscoach hatte die Berliner in seiner fünfjährigen Amtszeit von der 2. Bundesliga bis in die Champions League geführt, nun wurde ihm seine erste große Krise zum Verhängnis. Als Interimstrainer betreut bis auf weiteres Unions U19-Trainer Marco Grote die Mannschaft.