Nach dem gelungenen Jahresauftakt gegen Werder Bremen will RB Leipzigs Cheftrainer Marco Rose am liebsten schon am Mittwoch (15. Januar 2025) nachlegen. "Wir wollen uns in Richtung Frühjahr in eine Position bringen, in der wir am Ende auch unsere Ziele erreichen können", sagte Rose vor dem Gastspiel beim VfB Stuttgart. Und Punkte sind wichtig, denn am Ende der Saison soll für den Tabellenvierten die erneute Qualifikation für die Champions League stehen. Ein weiteres Ziel ist das DFB-Pokalfinale am 24. Mai in Berlin.