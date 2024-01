Seit Tagen rumort es beim 1. FC Magdeburg um die Personalie Ahmet Arslan. Der Angreifer soll auf der Wunschliste von Drittligist Dynamo Dresden stehen. Der "Bild"-Zeitung sagte SGD-Sportchef Ralf Becker am Dienstag (09.01.2024), dass er eine Leihe grundsätzlich nicht ausschließen würde. Arslans aktueller Trainer Christian Titz reagierte am Mittwoch (10.01.2024) auf die Gerüchte – mit einer klaren Positionierung für den Stürmer.

Generell, so der Coach weiter, sei es sowohl für ihn als auch für den Verein nicht ratsam, sich an Spekulationen zu Spielern in der Öffentlichkeit zu beteiligen. Käme ein unzufriedener Spieler – wie etwa Arslan – auf den Trainer oder andere Verantwortliche zu, wolle man allerdings nicht der Verein sein, der sich nicht mit seinem Spieler unterhalte, so Titz weiter. "Bis dato stellt sich die Frage bei uns gar nicht."