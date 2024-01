Viele Spiele waren in der Art und Weise, wie wir sie gestaltet haben positiv. Aber nicht vom Ergebnis her.

Steigerungsbedarf sieht Titz daher auch in nahezu allen Mannschaftsteilen. Ein Schwerpunkt im Trainingslager wird aber vor allem auf der Verbesserung der defensiven Stabilität liegen. Das betrifft vor allem "die Art und Weise, wie wir unser Tor verteidigen", so Titz, der auch in der "Effizienz" im eigenen Angriffsspiel noch Luft nach oben sieht. "Viele Spiele waren in der Art und Weise, wie wir sie gestaltet haben positiv", führte Magdeburgs Trainer aus: "Aber nicht vom Ergebnis her."