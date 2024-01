Die Treffer für Dresden erzielten in dem auf drei Halbzeiten angesetztem Spiel Kapitän Stefan Kutschke (8. Minute) und Jakob Lemmer (54.). Magdeburgs Jonah Fabisch (109.) und der Ex-Dynamo Ahmet Arslan (110.) sorgten für den späten Ausgleich. Nicht eingreifen konnte Oliver Batista Meier. Der Rückkehrer vom SC Verl laboriert laut Vereinsangaben an einem Infekt. Ein Nachreisen in das neuntägige Trainingslager scheint ausgeschlossen, zumal sich Spieler und Verein intensiv um eine Trennung bemühen. Das zweite und letzte Testspiel im Trainingslager werden die Schwarz-Gelben am kommenden Mittwoch gegen den 1. FC Kaiserslautern absolvieren. Anstoß der Partie gegen den Zweitligisten ist 14.00 Uhr deutscher Zeit. Magdeburg trifft am Dienstag auf den rumänischen Erstligisten Sepsi OSK Sf. Gheorghe und drei Tage später auf MTK Budapest.