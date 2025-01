Am Tag des Anschlags (20. Dezember) hatte der 1. FC Magdeburg ein Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf . Kurz nach dem Anpfiff machten die ersten Meldungen im Stadion die Runde, auch Sowislo, der das Spiel mit seiner Familie am Fernseher verfolgte, erhielt umgehend zahlreiche Nachrichten und Anrufe auf sein Handy. "Viele Freund haben mich gefragt, ob es mir gut geht und ob ich in Magdeburg bin. Da hat man gesehen, welche Ängste drumherum vorhanden waren", schildert er die ersten Augenblicke nach Bekanntwerden der Tat. Die Situation mit der Vielzahl an Meldungen sei "extrem schwierig" gewesen.

"Niemand will diesen Heimsieg mehr als die Mannschaft. Aber wir sollten nicht nur über den Heimfluch reden. Wenn man sich die gesamte Entwicklung des 1. FC Magdeburg anschaute, können wir sehr zufrieden sein. Wir sind in einer Situation, wo wir, in der viel Vereine gerne mit uns tauschen würden", so der langjährige FCM-Kapitän. Vielleicht bedürfe es nur etwas mehr Lockerheit. Wenn das Team so weiterspielt, sei es aber nur eine Frage der Zeit, bis in der heimischen Arena wieder ein Sieg bejubelt werden darf, so Sowislo weiter.