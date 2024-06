Bryan Teixeira wird auch in der kommenden Zweitliga-Saison das Trikot des 1. FC Magdeburg tragen. Das hat der Verein am Montag (24. Juni 2024) bekanntgegeben. Der 23 Jahre alte Angreifer wird bis zum Ende der Spielzeit vom österreichischen Meister Sturm Graz ausgeliehen.

Hinter Teixeira liegt ein halbes Jahr mit Höhen und Tiefen. Der Nationalspieler von Kap Verde kam im Januar per Leihe zum FCM, verletzte sich kurz darauf am Sprunggelenk und fiel deshalb mehrere Wochen aus. Nach drei Kurzeinsätzen gegen Karlsruhe, Hannover und Elversberg gehörte er dauerhaft zum Stammpersonal. "Zum Ende der Saison hat er mit seiner Schnelligkeit und Variabilität in der Offensivreihe gute Leistungen gezeigt", sagte FCM-Trainer Christian Titz in einer Vereinsmitteilung.