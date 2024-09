Im flachen 3-4-3-System von FCM-Coach Christian Titz wird der gelernte Außenverteidiger im rechten Mittelfeld eingesetzt und kommt dadurch immer öfter auch vor das gegnerische Tor. Nach seinem ersten Saisontreffer beim Kurzeinsatz in Nürnberg (0:4) traf er zuletzt in echter Torjäger-Manier zum 2:2-Ausgleich gegen Karlsruhe . "Ich hab das von früher noch so ein bisschen drin, da habe ich in der Jugend offensiver gespielt und weiß daher ab und zu, wo der Ball im gegnerischen Strafraum runterkommt."

Mit dem Magdeburger Ballbesitzfußball hat sich der Philipp Hercher sichtlich angefreundet: "Ich komme in ganz andere Situationen und hatte das in den letzten Jahren eigentlich nicht so. Ich wollte unbedingt mal bei einer Mannschaft spielen, die viel Ballbesitz hat und dominant spielt." Bei seinen bisherigen Stationen in Nürnberg, Aalen, Großaspach und Kaiserslautern lag die Konzentration vor allem auf der Verteidigung. Aber: "es macht jedem Fußballer mehr Spaß, wenn man den Ball am Fuß hat." Die Umstellung vom Defensivfußball auf immer mehr Offensivaktionen ist dem 28-Jährigen bestens gelungen, dennoch bleiben seine Ambitionen hoch: "Ich habe noch keine Vorlage gegeben in dieser Saison, also es gibt schon Punkte, die ich in den nächsten Spielen verbessern möchte."