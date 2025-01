In einer vor allem in der ersten Hälfte vom FCM überlegen geführten Partie gab Magdeburgs Trainer Christian Titz vor allem den Spielern Einsatzzeit, die in der Hinrunde Ergänzungsspieler waren. Vom Stammpersonal spielten nur Krempicki, Alexander Nollenberger und Xavier Amaechi. Dafür durften unter anderem die beiden Ersatztorhüter Robert Kampa und Noah Kruth jeweils eine Halbzeit ran.

Am Nachmittag steht noch ein weiterer Test des FCM an. Ab 14 Uhr messen sich die Magdeburger mit dem Tabellenführer der ersten ukrainischen Liga Dynamo Kiew. Die Partie gegen den Europa-League-Teilnehmer findet im wenige Kilometer von Belek entfernten Side statt.

Am Rande des FCM-Trainingslagers in der Türkei wurde zudem bekannt, dass Tatsuya Ito einen neuen Verein gefunden hat. Er verlässt wie angekündigt den 1. FC Magdeburg, der Offensivspieler wechselt in seine japanische Heimat zu Kawasaki Frontale. Der 27-Jährige bestritt in der zweiten und dritten Liga insgesamt 90 Spiele für den FCM.