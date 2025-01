Auch wenn das Punktesammeln bisher hervorragend funktioniert hat, gibt es doch einen großen Wermutstropfen in dieser Spielzeit: die Heimschwäche. "Die Auswärtsstatistik ist top", betonte Atik nachdrücklich. "Doch wir sind nicht zufrieden mit der Ausbeute in unserer Festung." Kein Spiel haben die Magdeburger in der Avnet Arena gewinnen können, nur sechs Punkte geholt. "Das ist weder der Anspruch von uns Spielern noch der des Vereins."

Doch der Rückrundenauftakt könnte dem FCM in die Karten spielen, denn es geht am 19. Januar nach Elversberg. Und kein Team ist in dieser Saison besser in der Ferne als die Elbestädter.