Zwei Abgänge hat der Verein zu verkraften: Andi Hoti wechselt per Leihe zu Dynamo Dresden, während es den Japaner Tatsuya Ito zurück in die Heimat zieht. Beim 27-Jährigen wurde der Cheftrainer dann auch ein wenig sentimental: "Es war mehr als eine reine Trainer-Spieler-Beziehung", sagte er über den quirligen Dribbler, der in den vergangenen Monaten immer seltener auf dem Platz stand und mehr und mehr in die Rolle des Edeljokers rutschte. "Deshalb hat Tatsu entschieden, mit seiner Familie ein neues Kapitel aufzuschlagen."