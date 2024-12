FCM-Trainer Christian Titz veränderte seine Startelf im Vergleich zur 1:3-Niederlage gegen Hertha BSC auf zwei Positionen. Nach Abgesessener Gelbsperre rückte Marcus Mathisen für Tobias Müller in die Anfangsformation und Baris Atik begann für Xavier Amaechi.

Die erste Chance des Spiels hatte Münster. Nach einem Freistoß (6.) kam Niko Koulis im Magdeburger Strafraum zum Kopfball, der nur knapp links am Tor vorbeiging. Mehr Präzision zeigte wenige Minuten später Baris Atik. Der gerade einmal 1,69 Meter große Spielmacher des FCM sorgte nach Vorarbeit von Jean Hugonet per Kopf für den Führungstreffer (12.).

Kurz darauf hätten die Elbestädter beinahe den Ausgleich hinnehmen müssen. FCM-Keeper Dominic Reimann spielte unbedrängt den Ball zu einem Münsteraner, dessen Direktabnahme aus gut 30 Metern aber über das Tor ging. Nachdem Martijn Kaars eine gute Chance auf das 2:0 vergab (30.), kam Münster in der 38. Minute nach einem Konter durch Joshua Mees zum Ausgleich.

FCM-Trainer Titz wechselte zur Halbzeit dreifach. An der Statik des Spiels änderte sich dadurch nichts. Die Magdeburger blieben die spielbestimmende Mannnschaft und kamen früh in Halbzeit zwei zur erneuten Führung. Mathisen köpte nach Flanke von Mohammed El Hankouri zum 2:1 (54.) ein.

Münster kam in der Folge zwar zu einigen Abschlüssen, der FCM hatte aber die deutlich besseren Chancen. Connor Krempicki (64.), Kaars (85.), Bryan Teixeira (86.) und El Hankouri (93.) hatten die Entscheidung auf dem Fuß. Am Ende blieb es dennoch beim knappen 2:1-Erfolg.

Durch den Sieg ist der FCM nun die beste Auswärtsmannschaft der 2. Bundesliga. Aus acht Spielen in der Fremde konnte die Titz-Elf 19 Punkte sammeln. Damit halten die Magdeburger auch den Anschluss an die Aufstiegsränge. Der FCM springt zumindst vorrübergehend auf Rang fünf, kann am Sonntag (8. Dezember 2024) aber noch von Hamburg, Düsseldorf und Köln überholt werden.