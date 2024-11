Doch die Aufgabe Heimsieg ist keine neue für das Team von Christian Titz. Nicht nur in dieser Saison gelang noch keiner, insgesamt sind es bereits elf Auftritte in der vorherigen MDCC- und heutigen Avnet-Arena ohne Dreier. Titz gibt zu bedenken: "Wir haben gerade einmal zwei Spiele verloren in dieser Saison. Nur der Tabellenführer hat weniger. Jedes Spiel in der Liga ist ein großes Stück Arbeit, da differenzieren wir gar nicht zwischen Heim und Auswärts." Dass sein FCM am Freitag vorlegen kann, ist ihm bewusst: "Wenn Du einen Spieltag hast, wo Du mit drei Punkten springen kannst, dann wollen wir das versuchen."

Bildrechte: IMAGO/Beautiful Sports