Stürmer Martijn Kaars: "Die Atmosphäre beim FCM ist besser als bei Ajax Amsterdam!"

Mit Alexander Ahl Holmström hat der 1. FC Magdeburg für die Rückrunde in der 2. Bundesliga einen neuen Stürmer verpflichtet. Konkurrenz für Martijn Kaars? Vielleicht, aber vor allem womöglich ein neuer Sturmpartner. Diese Option bringt Kaars selbst ins Spiel, der in der Vergangenheit bereits auf der Zehner-Position überzeugte.

In Runde eins des DFB-Pokals verlor der 1. FC Magdeburg am 19. August gegen die Kickers Offenbach. Eine Paarung, die Erinnerungen weckt: Den 31. Mai 2015 werden wohl alle Anhänger des FCM nie vergessen. An diesem Tag sicherte sich der FCM mit einem Sieg im Rückspiel der Aufstiegs-Relegation gegen Offenbach den Aufstieg in die 3. Liga. Grund für MDR SACHSEN-ANHALT, um auf die historischen Duelle von damals zurückzublicken: