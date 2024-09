Das 0:7 aus dem Vorjahr , Magdeburgs höchste Zweitliga-Pleite überhaupt, und Revanchegelüste spielen für Titz keine große Rolle: "Ich bin keiner, der in der Vergangenheit lebt. Wir brauchen auch kein Ergebnis, um den KSC ernst zu nehmen. Das ist eine sehr gute Mannschaft. Wir sind gut beraten, wenn wir uns auf das Spiel am Sonntag und die jetzige Mannschaft des KSC fokussieren und darauf, wie wir eigene Akzente setzen können."

Sein Kontrahent Christian Eichner sieht die Situation anders: "Als Spieler am Sonntag muss ich wissen, dass ein 7:0 mit dem Gegner in der Erinnerung etwas macht. Ich bin froh, dass wir bei dem Spiel keinen auf Zirkus Krone gemacht haben."

Christian Titz lobt beim Gegner dessen "Kontinuität und Kompaktheit" und nicht nur das: "Mit dem Ball sind sie noch dominanter geworden., Richtig gefährlich sind sie beim Umschaltspiel, und sie haben eine außergewöhnliche Qualität beim Herausspielen von Standardsituationen." Auch den mit sechs Treffern besten Zweitliga-Goalgetter, den Georgier Budu Zivzivadze, gilt es, in den Griff zu bekommen: "Er ist ein Stürmer in der Box, da hat er Qualitäten, und da ist es wichtig, dass wir da in der Zuordnung sind und ins Blocken kommen, weil er einen guten Abschluss hat."